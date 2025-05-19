Игрок «Милана» сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»

26-летний полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс дал понять своим представителям, что отдаёт приоритет завершению трансфера в «Манчестер Сити», несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает Sky Sport France.

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По информации источника, игрок мечтает играть под руководством Хосепа Гвардиолы. Отмечается, что будучи большим поклонником тики-таки «Барселоны», полузащитник знает, что сможет расти и развиваться под руководством испанца. Также сообщается, что англичане уже достигли первых соглашений по личным условиям с футболистом.

В нынешнем сезоне Рейндерс принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.