КДК РФС рассмотрит удаление Умярова в матче Кубка России с «Ростовом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в матче Кубка России по футболу с «Ростовом», заявил «Матч ТВ» глава комитета Артур Григорьянц.

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15 мая «Спартак» в Москве уступил «Ростову» со счетом 1:2 в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России. По ходу встречи главный судья Кирилл Левников удалил с поля футболистов «Спартака» Умярова и Манфреда Угальде, а также главного тренера «красно‑белых» Деяна Станковича. Позже «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Умярова.

— Рассмотрим неподобающее поведение команды «Спартак» — три удаления в составе одной команды. В частности, рассмотрим удаление футболиста «красно‑белых» Наиля Умярова за серьезное нарушение правил игры. Умяров приглашен на заседание. Также будет рассмотрено использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартака» и массовое скандирование оскорбительных выражений в адрес судьи болельщиками «красно‑белых». Кроме того, после матча на поле был брошен посторонний предмет болельщиками «Спартака» — пластиковый стакан, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

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