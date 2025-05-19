Глава «Ростова» объяснил, почему против «Зенита» сыграл не основной состав

Глава «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, почему в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) сыграл не основной состав желто-синих.

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«Мы вернулись в Ростов позавчера вечером. У нас даже не было восстановительной тренировки. За день до игры с «Зенитом» была предыгровая тренировка, в которой ребята, сыгравшие в Кубке, даже не принимали участие», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Игра завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий петербуржцев Александр Соболев. Во втором тайме форвард отметился вторым голом, но после просмотра ВАР он был отменен. В концовке встречи защитник ростовчан забил мяч, но он находился в положении вне игры.

После 29 туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 63 очка. «Ростов» находится на восьмой строчке, записав на свой счет 38 очков.

В последнем туре петербуржцы сыграют против «Ахмата». Желто-синим предстоят встретиться с махачкалинским «Динамо».