Аргентинский легионер РПЛ поделился впечатлениями от жизни в России

Нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья рассказал о своих ощущениях от жизни в России.

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"Сейчас речи о получении гражданства не идет, когда-то об этом шел разговор. Оренбург — это мой дом, мне очень комфортно в этом городе. Мне очень нравится Россия, учу русский язык, моей семье очень комфортно здесь, они счастливы. Если получится получить гражданство РФ, я буду счастлив", - цитирует Мансилью ТАСС.

Брайан Мансилья выступает за "Оренбург" с лета 2023 года, всего нападающий провел за оренбуржцев во всех турнирах 83 матча и отметился 12-ю забитыми мячами и 14-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего аргентинца в 1,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Владимира Слишковича на своем поле уступила "Краснодару" со счетом 1:2 и лишилась математических шансов на сохранение прописки в РПЛ. В 30-м туре чемпионата России оренбуржцы сыграют на выезде с казанским "Рубином".