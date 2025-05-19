Экс-футболист ответил, кто заслуживает победу в РПЛ

Бывший футболист Максим Деменко заявил, что «Краснодар» больше заслуживает чемпионства, чем петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

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«Какой бы ни был чемпион, он все равно чемпион. Однако, если брать сезон целиком, «Краснодар» больше заслуживает чемпионства, чем «Зенит». Но это футбол — никто не будет осуждать чемпиона», — сказал Деменко.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.