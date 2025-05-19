Дрогба рассказал, как дал обещание Абрамовичу после поражения в финале ЛЧ

Легендарный экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба рассказал, какое обещание в своё время дал бывшему президенту клуба Роману Абрамовичу после проигранного финала Лиги чемпионов в 2008 году.

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– Вам приходилось в «Челси» общаться с Романом Абрамовичем один на один?

– После того, как мы в 2008 году мы проиграли финал Лиги чемпионов в Москве, я сказал ему, что мы ещё выиграем для него этот турнир. А ещё тогда после матча в раздевалке был один из его друзей с 11-летним сыном, который плакал, весь в слезах. Я ему сказал: «не беспокойся, я выиграю Лигу чемпионов для тебя» («Челси» забрал ЛЧ спустя четыре года, а Дрогба в том матче забил и в основное время, и в серии пенальти – Прим. «Чемп»). А что касается Абрамовича, то он был и остаётся моим боссом, — сказал Дрогба в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.