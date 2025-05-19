«Аякс» объявил об уходе главного тренера

Итальянский специалист Франческо Фариоли принял решение покинуть пост главного тренера амстердамского «Аякса», сообщает пресс-служба клуба. Команда упустила чемпионство, опережая второе место на 10 очков за пять туров до конца.

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