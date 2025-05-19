«Краснодар» близок к подписанию нападающего «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко близок к переходу в «Краснодар». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

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Комличенко перебрался в «Ростов» из московского «Динамо» за 1,5 млн евро. В текущем розыгрыше РПЛ на его счету 8 голов и 4 голевых передачи в 25 матчах.

Transfermarkt оценивает форварда в 4 млн евро.

Конкурентами в составе «быков» для Комличенко станут Джон Кордоба (11+5 в 25 встречах) и Федор Смолов (1+1 в 16).

После 29 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с отрывом в 1 очко от «Зенита». «Ростов» идет 8-м.