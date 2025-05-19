Спортдиректор «Ростова» прокомментировал информацию о том, что покинет клуб

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил информацию о своём уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, а также объяснил, с чем связано его решение. Также специалист подвёл итоги своей работы в команды.

© Чемпионат.com

— Насколько верна информация о масштабных переменах в клубе?

— Могу говорить только за себя. Я точно ухожу по окончании текущего сезона, то есть после финала Кубка. Что будет с другими переменами, комментировать не готов.

— С чем связано ваше решение?

— С усталостью. Во-первых, с логистикой, всё-таки это непросто. Во-вторых, в последнее время много негативной информации вокруг клуба. Много набросов. Бороться с этим не очень хочется.

– Как подведёте итоги семи лет работы в клубе?

– Удовлетворен тем, что за это время около 60 футболистов прошли юношеские и молодёжную сборные. В национальную команду вызывались 13 футболистов за последние годы. Валерий Георгиевич стал тренером сборной, работая именно в «Ростове». Со спортивной точки зрения был понятный, внятный проект. Важно подчеркнуть и то, что удалось сформировать хороший коллектив в академии, в селекционной службе – обязательно надо отметить и работу всего нашего коллектива, — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в «Ростове» произойдёт глобальная перестройка по окончании текущего сезона. По информации СМИ, после заключительного матча сезона из «Ростова» уйдут: президент Арташес Арутюнянц, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 29 матчей. Первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка в 29 матчах. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» с 56 очками.