Агент Мухина объяснил, почему футболист не играет за ЦСКА

Агент Максима Мухина объяснил, почему футболист не играет за ЦСКА
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина, объяснил, почему футболист не играет в за армейцев после восстановления от травмы крестообразной связки.
«Слава богу, что Максим Мухин оправился от всех последствий травмы. Марко Николич отмечал, что он доволен им в тренировочном процессе. Если бы не такая напряжённая концовка, где ЦСКА борется за попадание в тройку, думаю, Максим бы уже получал какое-то игровое время. Тем не менее Марко им доволен, и в любом случае Максим начинает первый тренировочный сбор с армейцами. По окончании сбора мы встретимся и переговорим. Если вдруг появятся какие-то сомнения у тренера или руководства ЦСКА, будем решать эту задачу», — сказал Кузьмичёв в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.