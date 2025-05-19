Стала известна сумма отступных Миранчука в «Сьоне»

Миранчук сможет покинуть «Сьон» за отступные в 6 млн евро (Sport24)
Стала известна сумма отступных Антона Миранчука в «Сьоне».
Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин сообщил, что российский полузащитник может сменить команду при условии, что новый клуб выплатит прописанные в его контракте отступные.
По информации Sport24, клаусула Миранчука составляет 6 миллионов евро.
Контракт Миранчука со «Сьоном» действует до лета 2026 года. В этом сезоне россиянин отметился 2 голами и 3 ассистами в 23 матчах швейцарской Суперлиги.