Стала известна сумма отступных Миранчука в «Сьоне»

Стала известна сумма отступных Антона Миранчука в «Сьоне».

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Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин сообщил, что российский полузащитник может сменить команду при условии, что новый клуб выплатит прописанные в его контракте отступные.

По информации Sport24, клаусула Миранчука составляет 6 миллионов евро.

Контракт Миранчука со «Сьоном» действует до лета 2026 года. В этом сезоне россиянин отметился 2 голами и 3 ассистами в 23 матчах швейцарской Суперлиги.