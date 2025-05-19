Экс-гендиректор «Ростова»: Карпин предвидел всю ситуацию в клубе

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о будущем южного клуба в случае смены руководства и тренерского штаба. Ранее появилась информация, что по окончании сезона в структуре «Ростова» произойдут глобальные изменения.

«Если Рыскин уйдёт из «Ростова» вместе с игроками и появятся долги, по которым клуб будет должен, команда вообще может потерять профессиональный статус. Новой администрации области нужно это иметь ввиду. Также важно, чтобы в «Ростов» пришли компетентные люди, ведь управлять клубом — непростое дело. Развал такого «Ростова» — естественная история. Пришли новые руководители, которые хотят контролировать весь процесс. Валерий Карпин не просто так ушёл из клуба, он предвидел всю эту ситуацию. Теперь надо понимать, кто останется в клубе из футболистов. Как я понимаю, новому руководству уже сейчас нужно заниматься подбором тренерского штаба и игроков. Прошлым и нынешним руководителям нужно понимать, что контролировать ситуацию надо всегда, иначе можно потерять актив», — сказал Белоус в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.