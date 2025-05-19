«Ростов» выступил с заявлением на фоне новостей о глобальной перестройке клуба

ФК «Ростов» выступил с официальным заявлением на фоне новостей в прессе о глобальной перестройке кв структуре клуба. Накануне появилась информация, что после заключительного матча сезона из «Ростова» уйдут: президент Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

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