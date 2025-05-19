Президент «Урала» прокомментировал волевую победу над «Тюменью»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал волевую победу екатеринбуржцев в матче 33-го тура Первой лиги с «Тюменью». «Шмели» победили со счётом 2:1, дважды забив после 90+4-й минуты.

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«Ожидания всегда, чтобы мы выигрывали и показывали хороший футбол. Вчера, честно сказать, мне лично матч не понравился. Это чудо случилось. То, что мы забили два гола, это чудо. Это все понимают. Команда, которая на что‑то претендует, не имела права играть так, как мы действовали в первом и втором таймах. Хотя «Тюмень» сейчас и «Тюмень» в начале сезона — это две разные команды. Видно работу тренера, видно, что добавили. А у нас я слышал, как тренер говорит футболистам одно, они делают совершенно другое. Мне игра не понравилась. Окончательный результат мне очень понравился. Мы выиграли, взяли три очка и остались в борьбе», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Первый гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился защитник «Тюмени» Александр Бем. «Урал» сравнял счёт на 90+4-й минуте. Гол забил 17-летний Максим Воронов. На 90+6-й минуте Юрий Железнов принёс гостям победу.

После этой победы в активе «Урала» стало 56 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» с 27 очками находится на 17-й строчке. Чемпионом стала «Балтика». После 33 матчей калининградцы набрали 68 очков.