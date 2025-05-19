Названо условие, при котором «Реал» выиграл бы Ла Лигу

«Реал» мог выиграть Ла Лигу, если бы не было ВАР.

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As представил таблицу чемпионата Испании без учета корректировок судейских решений при помощи системы видеоповторов.

Без ВАР «Реал» после 37 туров лидировал бы в таблице с 88 очками – на 7 больше, чем мадридцы набрали в действительности. «Барселона», досрочно ставшая чемпионом Испании, занимала бы 2-е место, отставая от «Реала» на 8 очков.

«Атлетико» остался бы на 3-м месте, но мог набрать 77 очков – сейчас у команды Диего Симеоне 70 баллов.

Сильнее всего вмешательства ВАР повлияли на положение «Мальорки», занимающей 10-е место – без видеоповторов команда могла идти 17-й, набрав на 10 очков меньше.