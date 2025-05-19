Президент «Урала» высказался о выходе в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов после волевой победы екатеринбуржцев в матче 33-го тура Первой лиги с «Тюменью» высказался о возможном выходе команды в Российскую Премьер-Лигу. «Шмели» победили со счётом 2:1, дважды забив после 90+4-й минуты.

«Верю ли в выход в РПЛ? Конечно, мы будем стараться до последнего. От нас сейчас мало что зависит, но мы будем стараться попасть хотя бы в переходные матчи. Конечно, верю. А как не верить, задача такая стоит. Если бы я не верил, я бы встал и пошёл. Зачем мне здесь сидеть, чтобы команда видела, как президент не верит в свою команду. Да, у них где‑то не сложился сезон, где‑то много своих очков отдали. Но вчера я видел настроение ребят, и как они радовались этой победе, и как они хотели выиграть. За это им надо отдать должное. И я видел, что с этими ребятами можно дальше идти. И они будут стараться, они хотят победить», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Урала» стало 56 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» с 27 очками находится на 17-й строчке. Чемпионом стала «Балтика». После 33 матчей калининградцы набрали 68 очков.