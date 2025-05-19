Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Нигерией и Беларусью

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Сборная России объявила расширенный состав на июньский сбор. Всего в списке тренерского штаба находится 41 футболист.

Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Нигерией и Беларусью
© РИА Новости

Расширенный состав сборной России на июньский сбор:

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук, («Сьон»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Футбол
Станислав Агкацев
Илья Вахания
Тамерлан Мусаев
Матвей Кисляк
Ярослав Гладышев
Данил Глебов
Кирилл Щетинин
Никита Кривцов
Сергей Пиняев
Юрий Горшков
Максим Глушенков
Лечи Садулаев
Алексей Батраков
Александр Сильянов
Данил Пруцев
Арсен Адамов
Матвей Сафонов
Евгений Латышонок
Наиль Умяров
Игорь Дивеев
Зелимхан Бакаев
Андрей Лунев
Александр Максименко
Андрей Мостовой
Иван Сергеев
Евгений Морозов
Максим Осипенко
Дмитрий Баринов
Даниил Фомин
Иван Обляков
Антон Миранчук
Дмитрий Воробьев
Николай Комличенко
Данил Круговой
Алексей Миранчук
Александр Черников
Валерий Карпин
СБОРНАЯ РОССИИ
Крылья Советов
Рубин
Динамо
Зенит
Спартак