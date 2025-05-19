Президент «Ростова» выступил с заявлением на фоне слухов о распродаже футболистов

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением на фоне новостей в СМИ о глобальной перестройке в структуре клуба. Накануне появилась информация, что после заключительной встречи сезона из «Ростова» уйдут: президент, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

© Чемпионат.com

«Уважаемые болельщики! Впереди у «Ростова» два важных матча. Прошу вас акцентировать внимание на предстоящих встречах, а не на слухах. Сейчас у нас есть вопросы, которые надо решить: с билетами на финал и логистикой болельщиков.