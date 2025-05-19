Стало известно, какие страны против возвращения российских футболистов

Категорически против возвращения российских футболистов на международные турниры страны Балтии, Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина и Япония, передает Sport24 со ссылкой на источник.

«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», — сказал источник.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.