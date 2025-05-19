Экс-вратарь «Динамо» рассказал, что нужно клубу для борьбы за чемпионство

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что команде нужно немного удачи, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В любом случае команда двигается в правильном направлении, потому что в последние годы каждый сезон «Динамо» борется за первую тройку. Команде нужно немного удачи», — сказал Шунин.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел. Московский «Спартак» занимает пятое место, имея в активе 54 балла.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.