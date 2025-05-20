Гасилин предрек исход текущего сезона РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин в поделился мнением о результатах заключительного тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

© Спорт день за днем

«У «Динамо» очень большой атакующий потенциал. И мы видим, насколько игроки слушаются тренера Ролана Гусева. В этом плане мотивация бедует. «Динамо» приедет побеждать в «Краснодар». Нас ждет очень интересный матч. Я думаю, что «Динамо» будет биться. И «Краснодар» сыграет вничью. А вот «Зенит» победит и станет чемпионом», – приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Перед заключительным туром сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице располагается «Краснодар» с 64 баллами. На второй позиции с 63 очками идет «Зенит». В 30-м туре «быки» на своем поле сыграет с московским «Динамо», а петербургский клуб дома примет «Ахмат». Все матчи тура пройдут 24 мая в одно время.

«Зенит» является действующим победителем РПЛ. Сине-бело-голубые под руководством главного тренера Сергея Семака шесть раз подряд завоевывали этот титул.