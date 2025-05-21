Акинфеев высказался о гала-матче ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о гала-матче, посвящённом 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. В воскресенье, 18 мая, ЦСКА-2005 обыграл сборную европейских клубов со счётом 5:1. Встреча прошла в Москве.

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