Луиш Нани рассказал, какие клубы РПЛ им интересовались

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани рассказал, какие клубы Российской Премьер-Лиги в своё время интересовались его кандидатурой. Он признался, что вёл переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом», однако переезд в Россию сорвался из-за мелочей.

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