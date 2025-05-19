Объявлено, когда состоится церемония вручения «Золотого мяча»

Шестьдесят девятая церемония вручения приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» состоится 22 сентября в театре Шатле в Париже, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 2023 году было объявлено о партнерстве между УЕФА и владельцем медиакомпаний France Football и L’Equipe по совместной организации вручения «Золотого мяча» с 2024 года.

В рамках церемонии будут определены лучшие футболисты года среди мужчин и женщин, лучшие тренеры, лучший молодой игрок до 21 года («Трофей Копа»), лучший вратарь (приз имени Льва Яшина), лучший бомбардир (приз имени Герда Мюллера), лучшие мужской и женский футбольные клубы, также будет вручена премия Сократеса (за гуманитарную деятельность).

Номинанты будут объявлены в начале августа.