Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» был близок к переходу в РПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани признался, что дважды мог продолжить карьеру в РПЛ, но трансферы так и не состоялись.

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«В своё время у меня были варианты приехать в Россию. В первый раз «Зенит» хотел, чтобы я подписал с ними контракт. Однако я был так молод, было так много других возможностей, и я решил остаться в Манчестере. Но, честно говоря, мы были довольно близки к тому, чтобы заключить сделку. А потом, несколько лет спустя, ко мне проявил интерес московский «Локомотив». Мы были ещё ближе к тому, чтобы подписать контракт, но по определённым причинам не продвинулись вперед. Я не переехал в России из-за каких-то мелочей. Но я бы с удовольствием играл здесь, в вашей лиге. Это было бы здорово», — цитирует Нани Sports.ru.

Луиш Нани играл за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Фенербахче», «Лацио», «Орландо», «Венеция», «Мельбурн», «Адана Демирспор» и «Эштрела». Вместе с «красными дьяволами» он завоевал Лигу чемпионов, четыре раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Английской лиги и выиграл чемпионат Европы в 2016 году в составе сборной Португалии.

Карьеру футболиста Нани завершил в декабре 2024 года в возрасте 38 лет.