Форвард "Локомотива" Воробьев забил свой десятый гол в сезоне в РПЛ

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев забил десятый гол в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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Точный удар форварда вывел "железнодорожников" вперед в матче с ЦСКА на 10-й минуте встречи после точной подачи Сергея Пиняева.

Воробьев выступает за московский клуб с лета прошлого года. В 29 играх чемпионата нападающий забил десять голов и отдал четыре ассиста. Ранее футболист два сезона подряд в составе "Оренбурга" забивал по восемь мяч за один розыгрыш РПЛ.