ЦСКА добился ничьей с "Локомотивом", отыгравшись со счета 0:2

"Локомотив" выигрывал у ЦСКА после первого тайма со счетом 2:0, но после перерыва армейцы отыгрались. Ничья 2:2 в последнем столичном дерби сезона.

Матч в Москве завершал программу 29-го тура. И если для команды Михаила Галактионова эта игра не имела особого турнирного значения, то армейцы продолжают вести борьбу за место в тройке.

Дебют встречи оказался за игравшим дома "Локомотивом". После навеса Сергея Пиняева оборона гостей не справилась с опекой Дмитрия Воробьева, который с близкого расстояния пробил головой в дальний угол.

А на 25-й минуте игроки ЦСКА сами организовали гол в ворота Игоря Акинфеева. После неудачного паса назад Воробьев перехватил мяч и пробил по воротам. После рикошета мяч полетел в ближний угол, а вратарь армейцев в этот момент уже падал в дальний.

Получив такое преимущество, команда Галактионова немного успокоилась. А ЦСКА начал постепенно перехватывать инициативу. Но забить до перерыва не удалось. И в этом есть заслуга голкипера "Локомотива" Антона Митрюшкина. Воспитанник московского "Спартака" совершил несколько важных спасений.

Но после перерыва и он оказался бессилен после удара головой Сауля Гуарирапы. Время шло, Митрюшкин продолжал выручать, но долго так продолжаться не могло. И удар из-под защитника от Матвея Кисляка голкипер парировать уже не смог.

После этого армейцы продолжили осаду ворот Митрюшкина. Но голкипер продолжал "тащить". Впрочем, "Локомотив" также отвечал опасными контратаками, но они были уже не так опасны, как в первой половине встречи.

В итоге счет до финального свистка не изменился, но команды показали яркий и результативный футбол.

ЦСКА сравнялось с "Динамо" в споре за бронзу. У обеих команд по 56 очков. Так что судьба всех трех медалей решится в 30-м туре.