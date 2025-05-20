Локомотив — ЦСКА — 2:2, обзор матча 29-го тура РПЛ, видео голов: Воробьёв, Гуарирапа, Кисляк, статистика, 19 мая 2025

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Команда Николича шла на первое весеннее поражение в РПЛ, но в итоге всё равно удержалась в топ-3.

Обзор яркого матча «Локомотив» — ЦСКА
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Заключительная встреча предпоследнего тура РПЛ прошла с участием двух столичных клубов — «Локомотив» рубился с ЦСКА. Игра точно не разочаровала.

У армейцев есть серьёзная мотивация на оставшуюся часть турнира — команда Марко Николича бьётся за бронзовые медали. А вот красно-зелёные потеряли даже математические шансы на топ-3. С другой стороны, «Локо» проводил последний домашний матч в сезоне. В такой ситуации всегда хочется красиво попрощаться с фанатами.

В стартовый состав железнодорожников попал Данила Годяев — впервые с 26 апреля. У армейцев в основу вернулся Келлвен, а вот Миралем Пьянич и Тамерлан Мусаев оказались в запасе. Приятная деталь для болельщиков ЦСКА — красно-синие ни разу не проиграли в трёх предыдущих гостевых встречах с «Локомотивом».

Защитник хозяев Егор Погостнов навсегда запомнит первые минуты дерби. Он и Сесар Монтес подкатились под удар Рифата Жемалетдинова, но оба железнодорожника столкнулись друг с другом. Итог: след от бутсы одноклубника на голеностопе Егора. Тем не менее Погостнов вернулся на поле после того, как ему замотали ногу.

Первый гол — его забил «Локомотив» — стал следствием нескольких факторов. Отличный заброс Сергея Пиняева, неуверенная игра Виллиана Роши (армеец не дотянулся до мяча), завершающий удар головой Дмитрия Воробьёва. 10-й гол нападающего «Локомотива» в нынешнем сезоне. И на какой же минуте он забил? На 10-й. Связка Пиняев — Воробьёв сработала во втором матче подряд. К слову, у Сергея уже седьмая голевая передача.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чуть позже тренерскому штабу ЦСКА пришлось делать вынужденную замену — «сломался» Кристиян Бистрович. Хорват получил травму в начале встречи, но доиграл чуть ли не до середины первого тайма. Вместо него на поле вышел Аббосбек Файзуллаев. Футболист сборной Узбекистана напомнил о себе спустя четыре минуты. Правда, отметился он «привозом». Аббос отдал неряшливый пас назад, а Роша не выдвинулся на мяч. Перехват всё того же Воробьёва, удар, рикошет от бразильского защитника — и вот ЦСКА устроился на 0:2 к 25-й минуте. И кто здесь борется за бронзу?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через полчаса после стартового свистка стало страшно за Алексея Батракова. Игорь Дивеев отправил соперника в нокдаун — мяч от ноги защитника прилетел точно в лицо хавбека. Батраков пришёл в себя, однако вернулся на поле с пластырем на подбородке. Главное, что обошлось без серьёзной травмы.

На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу хозяев, но гостям хватило всего пары минут со старта второй половины, чтобы возродить интригу. Сауль Гуарирапа замкнул навес Келлвена — мяч от перчатки Антона Митрюшкина шмыгнул в угол. Южноамериканец пробил головой из района 11-метровой отметки, ещё и в движении — это было эффектно!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

От ещё одного пропущенного мяча на старте второй половины «Локо» спасла реакция Митрюшкина. Вратарь ногой остановил удар Келлвена с близкого расстояния. Сразу после этого Роша пробил чуть выше перекладины после углового. ЦСКА вышел на второй тайм с совсем другим настроем.

Правда, Митрюшкин не хотел больше пропускать. Дальний удар Облякова — вратарь справляется. Попытка Ивана с близкого расстояния — Митрюшкин тащит. Дивеев бьёт головой после стандарта — Антон снова в порядке. Но так не могло тянуться бесконечно. 19-летний Матвей Кисляк (очень хорош в этом сезоне) пробил Митрюшкина ударом с линии штрафной. На этот раз вратарь просто проводил мяч взглядом. Роскошный гол талантливого полузащитника!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке Артём Карпукас немного не попал в ближний угол, хотя некоторым болельщикам на стадионе показалось, что полузащитник принёс победу хозяевам. Армейцы по-прежнему не уступают в РПЛ на весеннем отрезке. ЦСКА догнал «Динамо» по очкам и опередил бело-голубых по личным встречам. В заключительном туре армейцам достаточно сыграть не хуже команды Ролана Гусева, чтобы взять бронзовые медали. ЦСКА ждёт «Пари НН», а «Динамо» — поездка в Краснодар. Кто завершит сезон в топ-3?

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