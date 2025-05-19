Футболист Тикнизян заявил, что попросит ухода из "Локомотива"

Футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян после завершения сезона будет просить у руководства отпустить его в другую команду. Комментарий Тикнизяна приводит газета "Спорт-Экспресс".

Последний матч за "Локомотив" Тикнизян провел в полуфинале "пути регионов" Фонбет - Кубка России с "Ростовом" (0:2). Игра состоялась 30 апреля.

"Хочу перемен летом. Благодарен "Локомотиву", главному тренеру, но сегодня я даже не игрок ротации. Я понимаю ситуацию и принимаю ее с достоинством, после сезона будет диалог, который я сам попрошу у руководства. Буду просить, чтобы меня отпустили", - отметил Тикнизян.

"К сожалению, за четыре года я ничего не выиграл. Тяжело молчать целый год, обидно, когда за человека ты готов был лечь костьми, а в итоге оказался изгоем. Вы хотите спросить о новостях из Европы, мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Можно работать, но без игровой практики ты мертвый футболист. Никаких обид, но нужно идти дальше", - добавил он.

Тикнизяну 26 лет. В этом сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.