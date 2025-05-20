Аршавин считает, что Тикнизян не будет играть за «Локомотив» в следующем сезоне

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «Матч ТВ» предположил, что защитник Наир Тикнизян не будет играть за московский «Локомотив» в следующем сезоне. В понедельник «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2 в домашнем матче 29‑го тура РПЛ. Тикнизян после матча рассказал журналистам, что его не устраивает количество игрового времени, поэтому после завершения сезона он намерен обратиться к руководству железнодорожников с просьбой отпустить его. — Видели выступление Тикнизяна после игры с ЦСКА? — Да. — Что это было? — Порыв души. Видно, что его не устраивает сложившаяся ситуация. — Как футболист, понимаете его? — В целом — да. Не просто же он вышел (к прессе), значит, накипело, наболело. — Отпустит его «Локомотив»? — Думаю, следующий сезон он точно не будет играть в «Локомотиве», — сказал Аршавин «Матч ТВ». Тикнизяну 26 лет, он перешел в «Локомотив» в 2021 году. Всего за команду защитник провел 122 матча и забил 16 мячей. Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.