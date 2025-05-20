Мостовой поддержал Тикнизяна

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на резонансное высказывание защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Напомним, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА футболист заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из «Локомотива».

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