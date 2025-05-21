«Барселона» объявила о продлении контракта с Фликом

Испанский футбольный клуб "Барселона" продлил контракт с главным тренером команды немцем Хансом-Дитером Фликом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Флику 60 лет, он возглавил "Барселону" в мае 2024 года. В первом сезоне под руководством немца команда выиграла Суперкубок, Кубок и чемпионат Испании. "Барселона" четырежды в сезоне встречалась со своим главным соперником - мадридским "Реалом" - и одержала четыре победы: в финалах суперкубка (5:2), кубка (3:2) и дважды в чемпионате страны (4:0, 4:3). В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где по сумме двух встреч уступила итальянскому "Интеру" (3:3, 3:4).

С августа 2021 года по сентябрь 2023-го Флик возглавлял сборную Германии, под его руководством команда не смогла выйти из группы с командами Испании, Японии и Коста-Рики на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В 2014 году он стал со сборной Германии чемпионом мира в качестве ассистента главного тренера Йоахима Лёва. В этой должности он работал с 2006 по 2014 год.

Кроме того, Флик работал в мюнхенской "Баварии", с которой дважды выиграл чемпионат Германии, а также по разу стал победителем кубка и суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В сезоне-2019/20 специалисту удалось завоевать так называемый требл - выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов. Он также возглавлял "Бамменталь" и "Хоффенхайм".