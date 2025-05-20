Юрген Клопп возглавит футбольный клуб «Рома»

Бывший главный тренер английского "Ливерпуля" немец Юрген Клопп возглавит итальянский футбольный клуб "Рома". Об этом сообщает газета La Stampa.

По информации источника, Клопп провел переговоры с "Ромой" и 18 мая дал согласие возглавить команду. Действующим главным тренером "Ромы" является итальянец Клаудио Раньери, который покинет свой пост по окончании текущего сезона.

В октябре 2024 года телеканал Sky Sports сообщал, что Клопп займет должность руководителя футбольного направления в компании "Ред Булл".

Клоппу 57 лет, последним клубом в карьере специалиста был "Ливерпуль". Он возглавлял клуб с 2015 по 2024 год, под его руководством команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. Кроме того, в 2022 году команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии, стала обладателем Кубка лиги, в 2019 году выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2024-м вновь стала победителем Кубка английской лиги. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.

С 2001 по 2008 год Клопп возглавлял германский "Майнц", с которым в сезоне-2003/04 занял третье место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, впервые в истории выведя клуб в элиту германского футбола. С 2008 по 2015 год Клопп был главным тренером дортмундской "Боруссии", с которой дважды выигрывал чемпионат Германии (2011, 2012) и один раз - кубок страны (2012), в 2013 году "Боруссия" в финале Лиги чемпионов со счетом 1:2 уступила мюнхенской "Баварии".