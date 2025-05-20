Губерниев поддержал Тикнизяна

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян позволил себе проявить эмоции в связи с положением в команде, поэтому нужно отнестись к этому с пониманием.

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В понедельник «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в домашнем матче 29‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:2. Тикнизян после матча рассказал журналистам, что его не устраивает игровое время и после завершения сезона он будет просить руководство железнодорожников отпустить его.

— Это крик души. Наир — хороший футболист. Конечно, он страдает от того, что не имеет игровой практики. Хочу пожелать ему удачи. Это тот самый случай, когда парень, доведенный до ручки. Таким людям надо помогать. Чтобы он играл: если не в «Локомотиве», так в другом коллективе. Желание и талант есть.

— Не стоит ли оставлять такие вещи внутри коллектива?

— Это крик души, еще раз повторюсь. Он эмоциональный человек и позволил себе то, что сделал. Нужно относится к этому с пониманием. Даже если он в чем‑то был не прав, это абсолютно эмоциональная история, его жизнь и его карьера. Короткая, как у всех спортсменов, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«Локомотив» с 50 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. В следующем туре команда в гостях сыграет с «Акроном» 24 мая.

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