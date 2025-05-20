Полузащитник Батраков оценил положение «Локомотива» в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мнением о ничьей в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:2).

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«Не знаю, какие причины такого результата. Шестое место? Могли занять и выше. Надеюсь, в следующем сезоне все изменится, вера есть всегда», – приводит слова Батракова «Советский спорт».

«Локомотив» в дерби с ЦСКА, прошедшем в понедельник, вел в счете 2:0 к 25-й минуте встречи, однако не смог удержать преимущество и свел игру вничью – 2:2.

После 29 туров текущего сезона чемпионата России «железнодорожники» набрали 50 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В заключительном туре сезона РПЛ московский клуб сыграет против «Акрона» на выезде.

Батраков в текущем сезоне чемпионата России принял участие в 28 матчах, в которых забил 13 мячей и сделал 7 голевых передач. Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 8 млн евро.