Агент Клоппа прокомментировал слухи о назначении специалиста в «Рому»

Агент Марк Косике, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, отреагировал на слухи о возможном назначении немца в итальянскую «Рому». Ранее в СМИ сообщалось, что специалист принял предложение римлян 18 мая.

«Сообщения о том, что Клопп станет новым главным тренером «Ромы» не соответствуют действительности», — приводит слова Косике журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним клубом Клоппа в качестве тренера был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года специалист приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull.