Юран выступил за российского тренера в «Спартаке»

Юран за российского тренера в «Спартаке»: «Болельщика не обманешь. Берем иностранцев – и что получаем? Может, пора дать шанс своему? Хуже не будет, будет только лучше»
Сергей Юран выступил за назначение российского тренера в «Спартак».
На данный момент команду возглавляет сербский специалист Деян Станкович.
– Многие болельщики считают, что «Спартаку» нужен свой, российский тренер. Вы что думаете?
– Фанаты правы. Болельщика не обманешь. Хватит уже, сколько они настрадались.
За последние восемь лет «Спартак» выиграл только один кубок. А иностранных тренеров сколько было за этот период? Тедеско, Руй Витория, Абаскаль, Станкович. Ну вот Станкович пришел после Абаскаля. Что поменялось-то? Пятое место и вылет из Кубка.
Как в известном фильме говорится: «Запад нам поможет». Да не поможет. Гвардиола с Клоппом не приедут к нам – они востребованы в Европе. Берем иностранных специалистов – и что в итоге получаем? Может, пора дать шанс своему?
Хуже не будет – 100 процентов. Уверен, что будет только лучше, – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.