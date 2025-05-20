Экс‑футболист «Краснодара» перешел в греческий «Олимпиакос»

Бывший футболист «Краснодара» Реми Кабелла перешел в «Олимпиакос», сообщается на сайте греческого футбольного клуба.

Кабелла с 2022 года выступал за «Лилль», полузащитник покинул команду в связи с истечением срока контракта.

В минувшем сезоне 35‑летний француз провел 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Кабелла играл за «Краснодар» с 2019 по 2022 годы. Также он выступал за «Монпелье», «Марсель», «Сент‑Этьен» и «Ньюкасл».