Амориму стала «нравиться» задача по восстановлению «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим воодушевлен идеей восстановить ситуацию в «Манчестер Юнайтед».

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Португальский специалист возглавил английский клуб в ноябре 2024 года вместо Эрика тен Хага.

За тур до завершения сезона АПЛ команда находится на 16-й позиции в турнирной таблице.

По информации ESPN, в последние недели тренеру стала «нравиться» задача по возрождению «Манчестер Юнайтед», но отмечается, что ему все еще трудно «правильно настроить мышление».