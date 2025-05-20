Глава FFF высказался об игроках, не поддержавших акцию по борьбе с гомофобией

Президент FFF осудил игроков, которые не поддержали акцию по борьбе с гомофобией.

Все матчи 34-го тура Лиги 1 проходили под лозунгом борьбы с гомофобией – в рамках акции, организованной Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) все команды играли в форме с логотипом лиги в радужном цветовом исполнении и словом «гомофобия», зачеркнутым красным цветом.

Полузащитник «Лиона» Неманя Матич и нападающий «Гавра» Кока заклеили специальный логотип, выходя на замену. Форвард «Нанта» Мостафа Мохамед отказался принимать участие в последнем туре чемпионата.