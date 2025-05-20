Глава FFF высказался об игроках, не поддержавших акцию по борьбе с гомофобией

Глава FFF об игроках, не поддержавших акцию по борьбе с гомофобией: «Они неправы. 99% поучаствовали, но мы помним только тех, кто испортил акцию»
Президент FFF осудил игроков, которые не поддержали акцию по борьбе с гомофобией.
Все матчи 34-го тура Лиги 1 проходили под лозунгом борьбы с гомофобией – в рамках акции, организованной Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) все команды играли в форме с логотипом лиги в радужном цветовом исполнении и словом «гомофобия», зачеркнутым красным цветом.
Полузащитник «Лиона» Неманя Матич и нападающий «Гавра» Кока заклеили специальный логотип, выходя на замену. Форвард «Нанта» Мостафа Мохамед отказался принимать участие в последнем туре чемпионата.
«Каждый должен иметь возможность выйти и играть в футбол. Те профессиональные игроки, которые не захотели [играть] или спрятали [логотип], неправы. Они неправы, потому что речь идет о борьбе с гомофобией. Я думаю, они неправы. Сегодня гомофобия является преступлением, как и расизм. Мы не можем сказать, что у нас есть идеи. Мы должны бороться с этим. Меня печалит то, что 99% игроков [приняли участие в акции], но мы помним только тех немногих игроков, которые испортили ее и навредили имиджу футбола», – сказал глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло.