Галактионов отреагировал на информацию об отстранении Тикнизяна

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал информацию об отстранении Наира Тикнизяна от занятий с основной командой.

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"Сегодня у команды выходной, вчера была поздняя игра. Завтра согласно недельному подготовительному плану — тренировочное занятие, которое пройдет в полном составе. Исключение — Самошников, который продолжает лечение", - цитирует Галактионова "СЭ".

Вчера, 19-го мая, московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:2. После матча защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян выступил с жестким монологом заявив, что летом хочет перемен. Ранее в СМИ появилась информация, что Тикнизян отстранен от тренировочных занятий с основной командой.

После 29-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. "Железнодорожники" потеряли математические шансы на попадание в топ-5 РПЛ по итогам сезона.