Зиньковский может покинуть «Спартак»

Как стало известно Metaratings, главный тренер «Спартака» Деян Станкович не планирует использовать вингера Антона Зиньковского, который после завершения нынешнего сезона вернется из аренды в «Крыльях Советов».

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По данным источника, самарский клуб примет решение о возможном предложении московскому клубу по трансферу игрока только после того, как станет ясно с бюджетом и новым тренером.

29-летний Зиньковский является частью «Спартака» с 2022 года. В текущем сезоне он играет в «Крыльях» на условиях годичной аренды и в 23 матчах уже отдал четыре голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два с половиной.

Станкович начал тренировать «Спартак» в начале сезона 2024/25 РПЛ, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.