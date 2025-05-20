Член совдира «Локо» Филатов о словах Тикнизяна: «У парня накипело – что уж тут! Не вижу смысла, например, его штрафовать. Его отстранение не обсуждалось»
В «Локомотиве» отреагировали на высказывания Наира Тикнизяна.
Ранее защитник железнодорожников заявил, что попросит отпустить его в летнее трансферное окно.
«Нормально отношусь к его эмоциональному высказыванию. Видимо, решение было принято внезапно. У парня накипело – что уж тут! Он просто высказал что думает. Не вижу смысла, например, его штрафовать. Его отстранение в последнем туре чемпионата не обсуждалось. Думаю, он сыграет», – сказал член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов.