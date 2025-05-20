Жена Тикнизяна: за последний год я не раз видела слезы на глазах мужа

Ведущая «Матч ТВ» и жена футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина заявила «Матч ТВ», что ее супруг сильно переживает из‑за своего положения в московском клубе.

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В понедельник Тикнизян после матча 29‑го тура МИР РПЛ с ЦСКА (2:2) заявил журналистам, что его не устраивает игровое время и после завершения сезона он будет просить руководство железнодорожников отпустить его.

— За последний год я не раз видела слезы на глазах своего мужа из‑за его ситуации в клубе. Из‑за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает. Наира практически не бывает дома, потому что он постоянно тренируется. Наир говорит, что ему надо становится лучше, чтобы получать больше игрового времени. Он любит футбол, он фанат своего дела. Один из ключевых факторов, почему он не перешел в «Зенит», — это Михаил Михаилович Галактионов. На тот момент Наир был лидером команды и говорил, что от этого тренера ему не хочется уходить, что с Галактионовым он хочет добиться чемпионства. Но всё изменилось, когда Наир получил повреждение после матча с «Балтикой». Не знаю, как повлияет вчерашнее интервью на его положение в клубе, но у Наира есть то, что никто не отнимет, это трудолюбие и любовь к своему делу. С этим он точно не пропадет, а я его всегда поддержу! — сказала Ромашкина «Матч ТВ».

Тикнизяну 26 лет, он перешел в «Локомотив» в 2021 году. Всего за команду защитник провел 122 матча и забил 16 мячей.

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