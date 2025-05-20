«Интер» близок к трансферу Луиса Энрике Лимы.

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Миланский клуб находится «в шаге» от договоренности с «Марселем» о трансфере 23-летнего вингера, пишет Джанлука Ди Марцио. «Нерадзурри» улучшили свое предложение и теперь дают 22 миллиона евро и бонусы, французы хотят примерно на 2 млн евро больше.

При этом все еще существует риск, что игрока попытаются перехватить другие клубы.

В минувшем сезоне Лиги 1 бразилец провел 33 матча, отличившись 7 голами и 7 ассистами.