Нападающий «Рубина» высказался о возможном уходе из клуба

Нападающий казанского "Рубина" Дардан Шабанхаджай высказался о возможном уходе из клуба.

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"Любой футболист был бы рад интересу топ-клубов, но это все про будущее. Мы не можем предсказать это. Не задумываюсь об этом сейчас, сосредоточен на "Рубине", - цитирует Шабанхаджая "Матч ТВ".

Дардан Шабанхаджай выступает за казанский "Рубин" с января 2024 года. Нападающий провел за казанцев во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 900 тысяч евро, контракт австрийца с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее Дардан выступал за австрийский "Штурм" и "Мура".