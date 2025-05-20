Французский «Нант» уволил главного тренера

Футбольный клуб «Нант» уволил главного тренера Антуана Комбуаре, сообщает пресс‑служба французской команды.

61‑летний специалист тренировал команду с 2021 по 2023 год, а потом вернулся в клуб в марте 2024‑го.

— «Нант» объявляет о прекращении сотрудничества с Антуаном Комбуаре. Клуб искренне благодарит Антуана Комбуаре и всех его сотрудников за профессионализм и ежедневную преданность делу, — говорится в тексте пресс‑релиза.

Под его руководством «Нант» занял 13‑е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона‑2024/25 и избежал вылета из высшего дивизиона.