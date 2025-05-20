Российский тренер: «Динамо» может испортить праздник «Краснодару»

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил «Чемпионату», что московское «Динамо» может помешать «Краснодару» стать победителями Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Будет игра нервов, прежде всего со стороны «Краснодара». Не знаю, насколько они справятся со своими нервами. «Динамо» — непростой соперник. Им по силам испортить праздник «Краснодару», — сказал Кирьяков.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Петербургский «Зенит» в течение шести лет является чемпионом России. «Краснодар» может выиграть свой первый трофей в истории.