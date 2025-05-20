Бекхэм поделился мнением про Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Бекхэм про «МЮ»: «У команды очень хороший тренер – Амориму нужна поддержка в подписании футболистов. Как только он привлечет своих игроков, вы увидите что-то другое»
Дэвид Бекхэм считает, что Рубену Амориму нужна поддержка в «Манчестер Юнайтед».
«Это был не очень хороший сезон. Заметно, когда в клубе нет стабильности. Но считаю, что сейчас у команды очень хороший тренер. Много людей пытаются принести стабильность в клуб. Но больше всего наших болельщиков волнует то, что происходит на поле, а то, что происходит на поле, нашим болельщикам не нравится. Тем не менее 74 тысячи зрителей приходят на стадион, несмотря ни на что и независимо от того, как команда играет. Тренер знает и понимает это. Вот почему мне нравится Рубен Аморим. Думаю, что у него есть реальный шанс в «МЮ». Это молодой тренер, у которого уже был успех [в «Спортинге»]. У него отличный опыт для его возраста. Думаю, что он внесет необходимые изменения. Рубену определенно нужна поддержка в подписании игроков, которых он хочет, но я не знаю, насколько это возможно. Я не так часто общаюсь с Джимом Рэтклиффом, только время от времени. Рубену нужна поддержка, чтобы он создал свою команду и философию. Он уже пытается это сделать, но я думаю, что как только он привлечет своих игроков, вы увидите что-то другое», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Давид Бекхэм.