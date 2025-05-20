Пресс-служба Кубка России назвала имя лучшего вратаря турнира

Пресс-служба Фонбет Кубка России в своём телеграм-канале назвала имя лучшего вратаря турнира в сезоне-2024/2025. По итогам голосования лучшим голкипером был признан Рустам Ятимов, выступающий за «Ростов».

В текущем сезоне Кубка России Рустам Ятимов провёл семь матчей, в которых пропустил восемь голов. Дважды голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкасновенности. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Напомним, «Ростов» выше в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники». Соперником ростовчан станет московский ЦСКА. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.